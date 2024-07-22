Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak
%0 Faizli Taksitli 25.000 TL Nakit!
%0 Faizli Taksitli 25.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Emeklilerin zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Emeklilerin zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
TBMM, yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak
TBMM, yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu
Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu
AK Parti'de değişim rüzgarı
AK Parti'de değişim rüzgarı
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Biden adaylıktan çekildi
Biden adaylıktan çekildi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar

EYT düzenlemesiyle ilgili tartışmalar sürerken AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan dikkat çeken yorum geldi. EYT'nin 5 yıllık maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu söyleyen Elitaş, "85 milyon bedelini birlikte ödeyeceğiz dediler" diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 16:43, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:18
Yazdır
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CNN TÜRK ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar olduğunu ifade eden Elitaş, "6 Şubat depreminin Türkiye'ye imalat maliyeti 60 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

"85 milyon bedelini birlikte ödeyeceğiz dediler"

Erken emeklilik konusunda vatandaşların ortak bir tavır aldığını söyleyen Elitaş, "85 milyon erken emekliliğin bedelini birlikte ödeyeceğiz dediler." diye konuştu

"Erken emeklilik için kimse itiraz etmedi"

Mustafa Elitaş, EYT düzenlemesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar. 6 Şubat depreminin Türkiye'ye imalat maliyeti 60 milyar dolar. Toplumda bir konsesyum oluştu. Kimse itiraz etmedi. 2023 yılında 2,5 milyon kişi emekli olabilecekti. 2028 yılında da 4.8 milyon kişiye çıkacaktı. Muhtemelen şu an 3 milyona yakın kişi EYT'den emekli oldu. Erken emeklilik için kimse itiraz etmedi.

Medya bile EYT ne zaman çıkacak dedi. 85 milyon dedi ki 4,5 milyon insanın erken emekli olmasından dolayı maliyeti hep birlikte ödeyeceğiz dediler. 85 milyon erken emekliliğin bedelini birlikte ödeyeceğiz dediler, onu hayata geçirmeye çalışacağız dediler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber