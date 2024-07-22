Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak
AK Parti kaynakları: 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden, 'Ötenazi' ibaresi çıkarılıyor. Teklife, 'Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır' hükmü ekleniyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 17:51, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 18:04
AK Parti kaynakları: 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden, 'Ötenazi' ibaresi çıkarılıyor. Teklife, 'Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır' hükmü ekleniyor.