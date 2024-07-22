RTÜK Başkanı Şahin'den Gülbin Tosun'a tepki

Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
%0 Faizli Taksitli 25.000 TL Nakit!
%0 Faizli Taksitli 25.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu
Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu
AK Parti'de değişim rüzgarı
AK Parti'de değişim rüzgarı
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Biden adaylıktan çekildi
Biden adaylıktan çekildi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

RTÜK Başkanı Şahin'den Gülbin Tosun'a tepki

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 19:54, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 20:28
Yazdır
RTÜK Başkanı Şahin'den Gülbin Tosun'a tepki

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber sunucusu Gülbin Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" açıklamasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şahin, "Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber