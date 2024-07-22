TFF başkanı ile birlikte yabancı kuralı da değişti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre;

Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı."