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TFF başkanı ile birlikte yabancı kuralı da değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının kadrolarında bulundurabileceği yabancı futbolcu sayısının 14'e yükseltildiğini açıkladı. Müsabaka isim listesinde ise 12 yabancı futbolcu yer alabilecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 20:12, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 20:14
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TFF başkanı ile birlikte yabancı kuralı da değişti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre;

Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı."

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