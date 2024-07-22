Kan davası nedeniyle İzmir'de karı kocayı öldüren 2 kişi tutuklandı

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Menemen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adreslerinde yakaladığı zanlılar C.D. (39) ve C.D'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İncirli Pınar Mahallesi'nde yaşayan Ali Gürbüz (53) ve eşi Döne Gürbüz (61), dün saat 09.30 sıralarında simit aldıktan sonra evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğramıştı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliler C.D. ve C.D'yi Çiğli'de kaldıkları adreste yakalamıştı.

Gürbüz çiftinin oğulları A. Gürbüz'ün, ablasının eşi Okan D'yi çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürmesi nedeniyle iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenilmişti.

Yaklaşık 1 yıl önce Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte yerleşen Ali ve Döne Gürbüz çiftine silahlı saldırı düzenleyen C.D. ve C.D'nin Okan D'nin akrabası olduğu ortaya çıkmıştı.