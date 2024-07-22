Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

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