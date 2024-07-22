Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceği iddialarını yalanladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 21:50, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 21:57
Daily Sabah'ta yer alan haberde, Erdoğan'ın Esad'la Moskova'da görüşeceği iddia edilmişti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.