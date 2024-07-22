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Bilim insanlarına saldırı girişimini polis önledi

Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi. Polisle zanlılar arasında yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 22:22, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 22:40
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Bilim insanlarına saldırı girişimini polis önledi

Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifti trafikte araçlarına çarparak durdurmaya zorlayan, daha sonra ise saldırmaya çalışan 4 kişiden 2'si polis ekiplerinin özverili çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede özel araçları ile seyahat eden Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş'ın aracına aynı yöne ilerleyen bir otomobil çarparak çifti durmaya zorladı. Çarpma sonrası akademisyen çifte araçlarını sağa çekmelerini belirten 4 kişi, durdurdukları çiftin üzerine yürüdü. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hızla duruma müdahale etti. Zanlılardan 2'si olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaya müdahale eden trafik ekibi, diğer 2 zanlının kimlik kontrolünü yapmak istedi. Ekiplerin kimlik talebi sonrası araçlarına binerek kaçan zanlıların görüntüleri araç kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin 1 saatlik ısrarlı takibi sonrasında Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalanan 2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenirken, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi.

Akademisyen çift polis merkezine giderek zanlılar hakkında şikayetçi olurken, çok sayıda sabıka kaydı ve aranması bulunan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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