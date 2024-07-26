Emeklilikte son 1260 gün kuralı hangi durumlarda uygulanmaz?

Soru : Merhaba, 1976 doğum tarihi Ben 01.04.1994 ssk girişliyim. 2780 pirimim var. 18.08.2011 4/c girişim 22.06.2022 4/c ayrılış 3850 pirimim var. Son 7 aydır ssk lı olarak çalışıyorum. Skolyoz hastasıyım. Yeterli oranı alamadığım için emekli sandığı raporumu kabul etmedi. Son 3,5 yılı ssk lı çalışmam gerekiyor mu yoksa başka bir yolu var mı?

Nasıl emekli olabilirim. Emekli sandığı için 7200 pirim emeklilik için yeterlimi? Teşekkür ederim.



Detaylar/Değerlendirmeler:

Kısa bilgiler:

Memurlar, işçi veya esnaflık gibi farklı statüde geçen hizmetlerini emeklilik öncesi memurluk hizmetleri ile bütünleşmesini sağlamaları veya kurumların bu işlemleri yapmaları, emeklilik işlemlerinin daha pratik olarak yapılmasını sağlar.



A) 1 Ekim 2008 öncesi işçi, esnaf, memur olarak çalışmaya başlamış olanlar:

2008 yılı Ekim ayından önce hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıllık hizmetin (1260 günün) önemi bulunur. Son 7 yıllık hizmet süresi kişinin hangi statüde emekli aylığı bağlanacağının tespitini yapar. Bu tespite göre;

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan statü esas alınır. 2 statüde, yani işçi ve memur olarak çalışmaları olan kişi son 7 yıl içerisinde 1260 gün ve daha fazla hangisinde geçmişse kişi bir tercihte bulunamaz ve o statüden emekli olmak durumundadır. Yani 20 yıl işçi, 5 yıl da memur ise memur olarak emekli olur, işçi olarak emekli olmak isterse de memurluktan ayrılıp en az 1260 gün ve daha fazla işçi olarak çalışması gerekir.

- Şayet son yedi yıllık hizmetleri içerisinde 3 statüde, yani işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olan kişinin yine son yedi yıl içerisinde bu üç statüden hangisi fazla ise o statüden emekli olabilir, eşit olması halinde ise son statüsü esas alınır.

Son 7 yıl kuralı (1260 gün kuralı) uygulanmayacak durumlar hangileridir?

- Malullük.

- Ölüm.

- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re' sen emekli olma.

- Süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme.

- Bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi.



B) 1 Ekim 2008 sonrası işçi, esnaf, memur olarak çalışmaya başlamış olanlar:

2008 yılı Ekim ayından sonra hizmet bütünleşmesinde 5510 sayılı Kanun Madde 53 hükümleri uygulanır ve son 7 yıllık hizmetin bir önemi bulunmaz. Bu hükme göre hangi statüde daha fazla çalışma varsa yine hizmet bütünleşir ve fazla çalışma statüsü üzerinden emeklilik işlemleri tesis edilir.

Fazla çalışma statüsüne bakılmadan aylık bağlanma durumları hangileridir?

5510 kapsamında olanlar için de 2008 öncesi durumlar aynıdır. Yani, sadece son statüye bakılacak durumlar şunlardır:

- Malullük.

- Ölüm.

- Yaş haddinden re' sen emekli olma.

- Süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme.

- Bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Malulen emeklilik durumlarında;

2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar için son 7 yıl hizmetlerin 1260 gün ve daha fazla durumu,

2008 sonrası çalışmaya başlamış olanlar için de hangi statüde geçen hizmetin daha fazla olup olmadığı durumu,

Aranmamaktadır.

Yani, işçi statüsünde çalışmakta olanlar malulen emeklilikte yine son statüsü işçi olduğu için malulen emeklilikte işçiler için aranan şartlar geçerli olur.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

Sorunuzdan halen işçi statüsünde çalışmakta olduğunuzu ve 2008 öncesi de çalışmaya başlamış olduğunuzu belirtmektesiniz. Bu durumda malulen emeklilik şartlarını taşımanız halinde son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 günün (3,5 yılın) aranmaması gerektiğini söyleyebiliriz.

Memur statüsünden normal şartlarda, yani malullük dışında emekli olabilmeniz için de şu anda işçi statüsündeki çalışmalarınızın 1260 gün dahil aşılmaması gerekir ve gerek bu süreniz gerekse de daha önceki sürelerinizin toplamı erkek memurlar için aranılan 25 tam hizmet yılı (SGK primleri ödenmiş hizmet toplamı) olduğunda memur statüsünden emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz kapsamında, malulen emeklilik için bulunmuş olduğunuz yerdeki SGK Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmenizi tavsiye edebiliriz.

