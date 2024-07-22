Öğretmen, birlikte alkol aldıkları muhtarın silahıyla kendini vurdu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir öğretmen birlikte alkol aldıkları muhtarın tabancası ile kafasına sıkarak hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 23:04, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 23:06
Olay, ilçeye bağlı Hacılar Köyü'nde meydana geldi. Saltukova İlkokulunda görev
yapan Ertan Arslan(39), iddiaya göre Mevlüt Girdi(51) isimli şahsın evinde Temenler
Köyü muhtarı Olcay Arslan(36) ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra öğretmen
Arslan, muhtar Arslan'ın silahını alarak kafasına sıktı. Kanlar içerisinde kalan
öğretmeni gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay
yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet
Hastanesine kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili muhtar ve ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.