THY yeni 'Bussines Class' koltuk süitini tanıttı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Crystal Business Class Suiti" adlı koltuk seti, şirketin filosundaki uçaklarda ayarlanabilir kapıya sahip ilk koltuklar olma özelliğini taşıyor.

Yeni koltuklar, tüm misafirlere doğrudan koridor erişimi, orta koltuklar için ayarlanabilir mahremiyet paneli, 23 inç koltuk genişliği ve geniş bir ayak dinlendirme alanı ile konforlu bir deneyim sunmasının yanı sıra, tüm kenar süitlerde pencereye doğrudan erişim sunuyor.

Küresel markanın "Flow" marka kimliğine uygun olarak yeni süitlerde daha açık ve sıcak renkler, mermer görünümlü yan masa ve altın rengi tonlarında detaylar yer alıyor.Yeni süitler ayarlanabilir ortam ve okuma ışıkları, evrensel priz, C tipi şarj girişleri, yan masa üzerinde kablosuz şarj ünitesi, gürültü önleyicili kulaklık girişi, açısı ayarlanabilir ayna, kapalı saklama alanı, ergonomik koltuk minderi ve 22 inçlik IFE ekranı da dahil olmak üzere Türk Hava Yollarının misafir deneyimini üst düzeye çıkarmak için en iyi olanakları sunmaya devam ediyor.THY'nin yeni koltukları, havayolu için özgün bir ürün yaratmak amacıyla kendi iştirak firması TCI Aircraft Interiors tarafından Türkiye'den temin edilen deriler ve kumaşlar kullanılarak üretildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni Business Class hizmetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni Crystal Business Class süitimiz, uzun mesafe lüks seyahatimiz için yeni bir sayfa açacak ve geniş global ağımızda yeni bir konfor ve mahremiyet seviyesi ile havayolumuzu geleceğe taşıyacak. Özel tasarıma sahip koltuklarımız, ödüllü uçak içi yemek servisimizle birleşerek, misafirlerimize bulutların üzerinde eşsiz bir deneyim sunmaya devam edecek."

THY'nin kıtalararası uçuşlarında yer alacak olan yeni koltuklar, havayolunun Airbus A350'lerine sipariş üzerine kademeli olarak takılacak ve ayrıca yenilenecek olan Boeing 777 uçak filosunda da yerini alacak.