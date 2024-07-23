23 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi "Team Türkiye" kafilesinin İstanbul Havalimanı VIP Salonu'ndan Fransa'ya uğurlanmasına katılacak.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek ve kira sertifikası satışı yapacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Genel Kurulda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

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