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23 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

23 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 00:00, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 00:03
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23 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(15.00)

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(14.00)

- CHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek.

(13.30/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek ve kira sertifikası satışı yapacak.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekilerek Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi "Team Türkiye" kafilesinin İstanbul Havalimanı VIP Salonu'ndan Fransa'ya uğurlanmasına katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımına konuk olacak.

(Thun/21.30)

3- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Liezen/11.30)

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