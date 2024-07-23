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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ekonomistler, politika faizinin bu ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 07:38, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 07:36
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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak, saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

PPK toplantısı, Brezilya'da gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları toplantısı için 2 gün erkene çekilmişti.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistler, politika faizinin bu ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor.

Yıl sonundan önce ilk faiz indiriminin geleceğine yönelik beklentiler de devam ediyor.

TCMB'den yeni adım gelecek mi?

Kurul'un en önemli gündem maddelerinden biri piyasadaki Türk Lirası fazlalığı olacak. TCMB'nin piyasadaki likidite fazlasının çekilmesi konusunda yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.

Bu noktada faiz koridoru ile ilgili bir kararın alınabileceği ifade ediliyor.

Gecelik faiz geçen hafta boyunca politika faizinin altına kaldı. Geçici likidite sterilizasyonu için depo ihaleleri başlatıldı. Son olarak cuma günü gecelik piyasada faiz yüzde 49.63 seviyesindeydi.

Enflasyon beklentileri geriliyor

Enflasyon beklentilerinde de gerileme sürüyor. Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. Temmuz ayı beklentisi ise 2,41'den yüzde 2,77'ye yükseldi.

Vatandaşın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 90'ın üzerinde seyrediyor. TCMB'nin 2024 yılı için enflasyon tahmini ise yüzde 38 olarak belirlenmişti. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,64 artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,6 olarak gerçeklemişti.

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