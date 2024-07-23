Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Kuşçu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde, K.B. (27), ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Kemal Kuşçu (30) tartıştı. Tartışma sırasında kız arkadaşı tarafından bıçaklanan Kuşçu, ağır yaralandı.

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