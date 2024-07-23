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Can dostunu terk edene ağır ceza!

Meclis'te görüşmeleri devam eden kanun teklifine göre başıboş köpeklerin kontrolüyle ilgili yükümlüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası da 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 08:10, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 08:12
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Can dostunu terk edene ağır ceza!

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyor.

Bu arada yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme de yaşandı. AK Parti'nin kanun teklifinin 5. maddesine ilişkin verdiği önergeyle, kamuoyunda tartışma yaratan "ötanazi" ifadesi metinden çıkarıldı.

Yerine "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 . Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan tedbirler uygulanır" hükmü eklendi. Teklifin ana çerçevesinde şunlar yer alıyor:

SİSTEME KAYITLI OLACAKLAR

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak.

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

ÖDENEK AMAÇ DIŞI KULLANILMAYACAK

Hayvanları korumaya yönelik hükümlere aykırı hareket eden veya sahiplendiği hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasak olacak ve hayvanlarına el konulacak.

Söz konusu hayvanlardan sahiplendirilme niteliği olanlar sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevinde barındırılacak.

PARA CEZASI

Caydırıcılık amacıyla sahipli hayvanın sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası hayvan başına 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara ise hayvan başına 50 bin lira idari para cezası verilecek.

BAKIMEVİ KURULACAK

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kuracak.

Belirtilen hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ile il özel idareleri, sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürecek.

İKİ YIL HAPİS

Belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamayan veya bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Söz konusu belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak.

Kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmaları zorunlu olacak.

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