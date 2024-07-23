Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.

Ekonomi yönetimi, enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik güçlü politikaları uygulamaya devam ediyor. Para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenerek yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme hedefleniyor.

Enflasyon başlığı öncelikli gündem maddesi olacak

Ekonomideki enflasyon başlığı, bugünkü Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun yine öncelikli gündem maddesi olacak.

Bir önceki toplantı 25 Haziran'da yapılmış, toplantı sonrası yapılan açıklamada Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başlayacağı kaydedilmişti. Aynı açıklamada "Ekonomi programının ilk yılını geride bırakırken, elde edilen kazanımlar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor" iadesine yer verilmişti.

Bu kapsamda, ekonomide elde edilen son rakamların da ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.