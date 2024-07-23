Erdoğan'dan 'Erzurum Kongresi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur. Millet olarak Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve ardından da Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir." ifadelerini kullandı.

"Aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Milli Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuurun, bugün de ilham kaynağı olduğunu, geleceğe yürüyüşlerinde kendilerine güç verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."