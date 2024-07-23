Erdoğan'dan 'Erzurum Kongresi' mesajı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem orada olacak!
Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem orada olacak!
Bakan Şimşek: TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi
Bakan Şimşek: TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!
Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!
Can dostunu terk edene ağır ceza!
Can dostunu terk edene ağır ceza!
Fen liseleri ful çekti mesleğe ilgi yüksek
Fen liseleri ful çekti mesleğe ilgi yüksek
Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!
Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı
İyi Parti'de istifalar sürüyor
İyi Parti'de istifalar sürüyor
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan 'Erzurum Kongresi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, bugün de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermektedir. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 09:19, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:21
Yazdır
Erdoğan'dan 'Erzurum Kongresi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur. Millet olarak Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve ardından da Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir." ifadelerini kullandı.

"Aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Milli Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuurun, bugün de ilham kaynağı olduğunu, geleceğe yürüyüşlerinde kendilerine güç verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber