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Devlet Bahçeli'den Joe Biden yorumu: Bölgesel ve küresel etkileri olacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Joe Biden'ın ABD'deki başkanlık yarışından çekilmesinin bölgesel ve küresel zeminde etkileri olacağını söyledi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidarını devirme planları yapanların kendileri tasfiye olmaktadır." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 11:05, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:52
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milli birlik ve beraberlik içinde bu fırsatları yakalayacağımız düşüncesindeyim. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir. Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidarını devirme planları yapanların kendileri tasfiye olmaktadır.

"TERÖR ÖRGÜTÜ NEFES ALAMAYACAK"

Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bağlantı noktaları kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir. Açılan kilidin kapatılmasıyla hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu tahrikleri dikkatle takip ettiğimiz herkes tarafından bilinmelidir. Kapalı devre işbirliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam bu günlerde CHP Genel Başkanı'nın 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz' açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır.

"DEZENFLASYON TESİRİNİ GÖSTERMEKTE"

Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte, büyüme, istihdam, yatırım ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi sevindirici bir gelişmedir.

"BALDIRAN ZEHİRİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma ve temize çıkarma uğraşları stratejik bir tuzak olarak karşımızdadır. Bu tuzağın kurnaz mimarı dış güdümlü zillet çephesidir. Politikasızlık içinde kıvranan CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.

"KIBRIS'TA BARIŞTAN ÖDÜ KOPANLAR VAR"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmak kuşkusuz milli bir heyecan yaratmıştır. Kıbrıs Türklüğünün zulümden kurtuluş gününde soydaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs Türk milletinin kardeşlik anıtıdır. Kıbrıs, bölgenin kilit taşıdır. Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını yok sayan tacizler bitmemiştir. Kıbrıs'ta barıştan ödü kopanlar var.

DESPINA VANDI TEPKİSİ

Bir Yunan şarkıcının Çeşme'de Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısı ile iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurmanın ne kadar mümkün olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır."

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