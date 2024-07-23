Denize girenler enfeksiyon kapıyor: Mahallenin çöp isyanı

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşönü mahallesinde çevre sakinlerinin çöp tesisi isyanı sürüyor.

Bölgede geçen günlerde yağan yağış ile birlikte Yanbolu deresi üzerinde yoğun çöpler dikkat çekerken konuyla ilgili konuşan Taşönü Mahallesi Muhtarı Burhan Çebi, "Çöp tesisinden dolayı defalarca ikaz edilmesine rağmen hala arıtma suyunu dereye bırakıyorlar." dedi.

"Zaten bu suyun Yanbolu deresinden aşağı, Yeşilyalı'ya kadar inmesinin sebebi bu atık sularıdır. Burası için mesire alanı demiştiler, koku olmayacak demiştiler." diye konuşan Çebi, "Verilen sözler yerine getirilmedi. Benim köyümün nüfusu şu anda 550-600. Yan köylerimiz de var, onlar da çok yakın mesafedeler zaten, onları da sayarsak bu rakam 3000 kişiyi bile bulabilir. Yeşilçe'de, Arsin'in köylerinde, Araklı'nın köylerinde zaman zaman Araklı merkeze kadar bile bu koku iniyor." dedi.

Bu atık sularının Yanbolu Deresi ile birlikte denize ulaştığını ve denizin de kirletildiğini belirten Çebi "Yanbolu Deresi bitimindeki denize girenler çeşitli enfeksiyon hastalıkları geçiriyor. Ben bu durumu buna bağlıyorum. Bizim çocukluğumuz bu derelerde geçti, biz bugüne kadar hiç böyle şeyler duymamıştık. Denizden hiçbir zaman mikrop kapıldığını duymadık biz. Maalesef bu atıktan dolayı, bu şeyler yaşanmaya başlandı burada. Hep müracaatlar yapıldı, benden daha önceki muhtarlar da, buranın ileri gelen kişileri de müracaat etmişti. Ama hiçbir sonuç elde edilemedi. Yetkililer düzelecek diyorlar ama bir şeyin düzeldiği yok burada. Bana en son 3 ay demiştiler, şu an 5'inci aya girdik; bir ara koku çok kısa bir süre kesildi gibi oldu ama şu an telefonlarım susmuyor. Köy halkı bu durumdan rahatsız, yan köylerden dahil beni arıyorlar çok kötü koku var diye. Biz bunu diye diye bıktık, usandık. Sonuçta hiçbir devlet kurumu kesinlikle buraya doğru düzgün gelip bakmıyor. Rüzgar çok olduğu zaman koku burada yayılıyor. Biraz yağmur olduğunda ve sis oluştuğunda burayı koku sarıyor. Vatandaş arıyor beni penceremi açamıyorum diyor, yan köyler aynı şekilde. Artık buna bir 'Dur' demeleri lazım" diye konuştu.