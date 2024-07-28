Memuriyette son 8 yıl ne anlama gelir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme" başlıklı 37'nci maddesine göre; bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son 8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

657 sayılı Kanunun "kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64'üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre; son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Mülga DPB vermiş olduğu bir görüş yazısında (22.07.2011-14395); aday memurken disiplin cezası alanların ilişiklerinin kesilmesinde ve son 8 yıllık süre içinde disiplin cezası almama koşulunun uygulanmasında disiplin cezaları arasında bir ayrım bulunmadığı, disiplin cezası alan aday memurların ilişikleri kesilmeden önce itiraz sonucunun beklenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir denilmiştir.

Mülga DPB vermiş olduğu bir görüş yazısında (08.02.2012-24649); disiplin cezası almaksızın geçirilen 8 yıllık sürenin hesabında sadece memuriyet hizmet süreleri esas alınır, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen süreler disiplin cezası almaksızın geçirilen 8 yıllık sürenin hesabında özel bir hüküm olmaması halinde dikkate alınmaz, disiplin cezası almaksızın geçirilen 8 yıllık sürenin başlangıcında disiplin cezasının verildiği tarih esas alınır, görevden uzak kalınan süreler 8 yılın hesabında dikkate alınır, sözleşmeli statüde/işçilikte geçen hizmetlerinin disiplin cezası almaksızın geçirilen 8 yıllık sürenin hesabında değerlendirilmez.

Mülga DPB vermiş olduğu bir görüş yazısında (18.08.2016-4871); devlet memurlarının 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlandırılması veya bu Kanunun 37'nci maddesi kapsamında kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilebilmesi için son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları gerekmekte olup, memurun herhangi bir disiplin cezası alması halinde söz konusu maddelere ilişkin hizmet süresinin sıfırlanacağı ve bu tarihten itibaren sürelerin yeniden başlayacağı, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmiş olmasının bu sürelerin hesabını etkilemeyeceği mütalaa edilmektedir denilmiştir.

Mülga DPB vermiş olduğu bir görüş yazısında (03.02.2017-739); aday memurların kendileri için getirilen özel hükümler dışında 657 sayılı Kanunun diğer hükümlerine tabi oldukları hususu göz önünde bulundurulduğunda, 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile düzenlenen bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek 8 yıllık sürenin hesabında aday memurluk dahil devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir denilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün bir görüş yazısında (Tarih: 15.09.2023, Sayı: E-74073113-010.99-176879); 7433 sayılı Kanun uyarınca memur kadrolarına atananların, 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında geçen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinde yer alan "son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almama" süresi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı mütalaa edilmektedir denilmiştir.

Mülga DPB vermiş olduğu bir görüş yazısında (Tarih: 05.11.2013, Sayı: 20587); 6111 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten (25.02.2011) sonra kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilen personelde herhangi bir sicil notu uygulaması söz konusu olmadığından göreve başlamalarını müteakip 8. yılını doldurmaları ve herhangi bir disiplin cezası olmamaları durumunda bir kademe ilerlemesi uygulanacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü vermiş olduğu bir görüş yazısında (Tarih: 23.05.2022, Sayı: E-53773008-622.02-3589557);

1. 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra göreve başlayan Devlet memurları hakkında,

- 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilen personelde herhangi bir sicil notu uygulaması söz konusu olmadığından göreve başlamalarını müteakip 8. yılını doldurmaları ve herhangi bir disiplin cezası almamaları durumunda 1 kademe ilerlemesi uygulanacağı,



- 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinin 5'inci bendinde de belirtildiği üzere kademe ilerlemesi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın personelin 8 yılı tamamlaması durumunda, hak kazandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacağı, yani tüm personelin yılbaşında toplu olarak herhangi 1 kademe ilerlemesi almasının söz konusu olmadığı,

2. 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce görevde olan Devlet memurları için,

- 657 sayılı Kanunun 37'nci ve 64'üncü maddelerinde değişiklik yapan 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25.2.2011 tarihinden önce son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olan personele, 64'üncü maddenin ikinci fıkrasının eski halinin uygulanması gerektiği,



- 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 25.02.2011 tarihinden önce son bir, iki, üç, dört ve beş yıllık sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olan personelin 7, 6, 5, 4 ve 3 yıllık sürelerinin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlatılması gerektiği,



- 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 25.02.2011 tarihinden önce sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olmayanlar ile sicili bulunmayanların 8 yıllık sürelerinin başlangıcının bu Kanunun yürürlük tarihi olduğu,

Değerlendirilmiştir.

Yukarıda yapılan bu bilgiler ışığında; 37'nci ve 64'üncü maddelerde son 8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olma koşulu mevcut olmakla birlikte, mahiyetleri itibariyle birbirinden farklıdır.

37'nci madde, kazanılmış hak aylığının bir üst derecesine yükselme olanağını, ancak öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin 4.kademesine gelmiş olan memurlara tanımaktadır. Bu haktan 7/4'e gelmiş olan ilkokul, 5/4'e gelmiş olan ortaokul, 3/4'e gelmiş olan lise mezunları yararlanabilmektedir. Bunlardan son 8 yıllık süre içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamışlarsa kazanılmış hak aylık derecesi sırasıyla 6. Dereceye, 4. Dereceye ve 2. Dereceye yükseltilmektedir.

64'üncü maddeye göre 1 kademe ilerlemesi, bütün memurlar için geçerlidir ve bir defa ile de sınırlı değildir, her 8 yılda herhangi bir disiplin cezası almayan her memur bu hükümden yararlanabilmektedir.

657 sayılı Kanunun 37'nci ve 64'üncü maddelerinin birlikte uygulanıp uygulanmayacağı konusunda, her iki maddedeki şartlar uygun olduğu müddetçe birbirinden bağımsız olarak aynı anda yapılabilmesi mümkündür. Çünkü her iki madde ayrı ayrı düzenlenmiş ve şartları belirtilmiştir. İlave bir kademe uygulamasında son 8 yıllık disiplin cezası almama şartı yeterli iken ilave olarak bir üst dereceye yükseltilme uygulamasında ise son 8 yıllık disiplin cezası almama şartı yanında öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin 4.kademesinden aylık almaya hak kazanmış olma şartı da aranmaktadır. Mülga DPB vermiş olduğu bir görüş yazısında (02.07.2015-4539); 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi ile 37'nci maddesinin koşulları sağlaması halinde beraber uygulanabileceği mütalaa edilmiştir.



