Dolar kuru bugün ne kadar?

Dövizdeki yatay seyir, piyaların Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandığı 23 Temmuz 2024 sabahında da devam ediyor.

Dolar 32,93 liradan el değiştirirken, euro 35,90 liraya alıcı buluyor.

Piyasada bugün ana gündem maddesi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı ve Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı izlenecek.

Merkez Bankası'nın politika faizini bu ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. TCMB'nin piyasadaki likidite fazlalığına yönelik adımlar atabileceği belirtiliyor.

EKK toplantısında gündem başlıkları arasında Orta Vadeli Program (OVP) tedbirlerinin değerlendirilmesi ve 2025-2027 yıllarını kapsayan güncel OVP hazırlık süreci yer alacak.

Toplantının diğer iki gündem maddesi ise "güneş enerji santrallerinin sulama birlikleri sahasında kullanımı ile tarımsal üretimin artırılması" ve "il istihdam ve mesleki eğitim kurulları" olacak.

Temmuz ayı tüketici güven endeksi ve Hazine borçlanmaları da takip edilecek.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi ve bilançolar takip ediliyor. Yatırımcılar bugün Tesla ve Alphabet'in New York borsa kapanışı sonrasında açıklayacakları bilançoları bekliyorlar.

Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:

Dolar 32,9333

Euro 35,9061

Sterlin 42,6197 lira

Ruble 0,3774 lira

İsviçre Frangı 37,0755 lira.