Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 10:34, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:35
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) adı kullanılarak, "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialı paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi' verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz." ifadelerine yer verildi.