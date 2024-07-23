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Altının gramı 2 bin 536 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 536 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 10:53, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:57
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Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 522 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,60 altında 2 bin 534 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 536 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 230 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 852 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,16 altında 2 bin 397 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 394 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Eski Başkan Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesinin yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğini analistler, bu durumun emtia ve tahvil piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 390 dolar seviyesinin destek, 2 bin 430 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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