İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da bugün rüzgarın poyrazdan orta kuvvette ve aralıklarla kuvvetlice esmesi bekleniyor. Kentte sıcaklık öğle saatlerinde 33 derece civarında olacak.

Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak geçişlerinin yaşanacağı kentte, yağışların geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı tahmin ediliyor.

Kentte sıcaklıklar mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredecek.