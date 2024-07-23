Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 12:38, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:34
Selahike Gül (53) idaresindeki 34 SLP 80 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Nurhan (59) ve Ali Gül (69) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurhan Gül kurtarılamadı.