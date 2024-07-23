'MHP Lideri Bahçeli'nin ekonomi programına desteği kıymetli'

Bahçeli, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğuna işaret eden Şimşek, "Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor." ifadesini kullandı.

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