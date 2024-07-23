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MHK yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 15:19, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:19
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MHK yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; 1. Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler: Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin, Ali Zağlı."

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