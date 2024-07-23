MHK yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 15:19, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:19
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; 1. Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:
Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu
Üyeler: Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin, Ali Zağlı."