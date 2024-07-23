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Ayşe Ateş'in avukatını duruşmadan çıkarmayan polislere suç duyurusu

ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada, Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel'in duruşma düzenini bozduğu için salondan çıkarılması talimatını yerine getirmediği gerekçesiyle 15 polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 15:38, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:04
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Ayşe Ateş'in avukatını duruşmadan çıkarmayan polislere suç duyurusu

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davanın 2 Temmuz'da görülen duruşmasında mahkeme başkanıyla Ateş ailesinin avukatları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sanık ve müşteki avukatları arasında devam etmesi üzerine, mahkeme başkanı, Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel'in duruşmadan çıkarılmasını istedi. Salonda görevli polisler, mahkeme başkanının talimatını yerine getirmedi. Mahkeme başkanı, salondaki kolluk görevlilerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.D., Şube Müdürü Tedbirlerden Sorumlu Müdür U.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 polis hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu tutanağında 15 polisin isimleri yer alırken, sanık Serdar Öktem'in savunması alınırken duruşma düzenini bozduğu için avukat Ali Yücel'in salondan çıkartılması yönünde kolluk görevlilerine defaaten talimat verildiği halde, mahkeme başkanı tarafından verilen talimatın yerine getirilmediği, avukatın duruşma salonu dışına çıkartılmasından vazgeçilmek zorunda kalındığı ifade edildi.

Duruşma sırasında mahkeme başkanı olaya şu sözlerle tepki göstermişti:

"Sicillerini istiyorum. Görevlerini yerine getirmediler. Beni burada bas bas bağırttılar. Anlaşıldı mı, tutanağınızı tutun. Polisler hakkında da tutanak tutacaksınız. Ben burada 10 defa emir vermek zorunda değilim. Herkes yerine otursun. Bağırarak iş yapmak zorunda değilim. Polisler de sorumlu, orada düzeni bozanlar da sorumlu. Neye çekiniyorsunuz siz? Emri ben vermişim, talimatı ben vermişim, niye yerine getirmiyorsunuz? Günahı, sevabı, hukuki bütün sorumluluğu bana ait. Niye yerine getirmiyorsunuz, neyden korkuyorsunuz? Ayıp, devletin gücünü göstermekten bu kadar aciz misiniz? Yasayı uygulamaktan bu kadar aciz misiniz? Ne geçiyor elinize düzeni bozunca?"

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