208 üniversitenin 73'ü kurumsal akreditasyon aldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonunda gerçekleşen toplantıda "Üniversitelerde Akreditasyonların Önemi ve Akreditasyon Süreçleri" hakkında üniversite personeline bilgi verdi. Toplantıya Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başta olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Mehmet Atalan, senato üyeleri, birim kalite komisyon üyeleri, üniversite kalite komisyon üyeleri ve üniversite alt komisyon üyeleri de katıldı.

Toplantıda konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, yükseköğretimde kalite güvencesi ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin "planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma" döngüsü kapsamında sürekli iyileştirilmesini amaçladıklarını belirterek, Kastamonu Üniversitesi'nin birimlerinde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkıya yönelik hedef faaliyet planlarını oluşturulduğunu ve yıllık hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Rektör Topal, ayrıca akreditasyon sürecine önem verdiklerini dile getirerek, Kastamonu Üniversitesi'nde son üç yılda 8 programın akredite edildiğini, 10 program için başvuru yapıldığını, 8 programda ise başvuru hazırlıklarının devam ettiğini söyleyerek, program akreditasyonu ile ilgili farkındalığın oluşması ve sürecin hızlanması amacıyla komisyon aracılığıyla farkındalık ve akreditasyona hazırlık eğitimleri verildiğini belirtti.

Kastamonu Üniversitesi'ndeki araştırma süreçlerinin BAP, TTO, İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, araştırma performansının kurumun stratejik planında yer alan araştırma geliştirme performans göstergeleri ile takip edildiğini ve altı aylık periyotlarla raporlandığını vurguladı.

Ayrıca Rektör Topal, birimlerin hedef faaliyet planlarında yer alan araştırma geliştirme performanslarının akademik veri yönetim sistemiyle izlendiğini ifade etti. PUKÖ döngüsü çerçevesinde yapılan izleme ve iyileştirme faaliyetleri sonucunda, Kastamonu Üniversitesi'nin araştırma performansında önemli bir mesafe kat ettiğini dile getiren Rektör Topal, bu başarıların sonucunda Kastamonu Üniversitesi'nin THE ve QS gibi önemli uluslararası sıralamalarda yer almayı başardığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bu başarıların kurumun stratejik hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu ve gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ise, üniversite kalite anlayışının öneminin her geçen gün arttığını ve bu süreçte bunun tüm üniversiteler tarafından daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Türkiye'de YÖKAK'ın kalite sürecinin 3 aşamasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Kocabıçak, ülkedeki 208 üniversitenin kurumsal akreditasyon sürecini yönetmek, üniversitelerdeki fakülte ve programların akreditasyon işlemlerini ve bu süreçte ulusal ve uluslararası iletişim süreçlerini organize etmek ve Türkiye'de kalite güvence kültürünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmak olduğunu belirterek, YÖKAK'ın görev ve sorumluluklarını anlattı.

Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin mezun olduktan sonra ülkelerine döndüklerinde denklik sorunu yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. Kocabıçak, denklik sorununu aşmanın tek çözüm yolunun kurumsal akreditasyon olduğunun altını çizdi. Avrupa ve Amerika'daki üniversitelerde en doğudan en batıya kaliteyi yakalama hedefinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Kocabıçak, Amerika'da eğitimin kitleselleşmesi için kalite güvencesinin esas olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki 208 üniversitenin 73'ünün kurumsal akreditasyon aldığını söyleyen Prof. Dr. Kocabıçak, yeni kurulan üniversiteler ile köklü üniversiteler arasındaki farkı kapatmak için kaliteye ve akreditasyona önem verdiklerinin altını çizdi. Eğitimde hesap verebilir olma, şeffaflık, iyileştirme ilkelerine göre kalite süreçlerinin değerlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Kocabıçak, üniversitelerde yapılan akademik faaliyetlerin topluma katkı sağlama etkisinin de kalite sürecinde öneminin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kalite çalışmalarında sistematik bir kuruluş olduklarını dile getiren Prof. Dr. Kocabıçak, dünyada benzer pek çok kurumun üniversitelerden yüksek bedeller talep ederek verdikleri akreditasyon belgesinin YÖKAK tarafından ücretsiz sağlandığını ifade ederek, gelecek yıllarda da dünyadaki herhangi bir üniversiteye kalite belgesi vermek için yetkilendirileceklerini açıkladı.

Prof. Dr. Kocabıçak, üniversitelerin programlarının akredite olma süreçleriyle ilgili bilgiler vererek, "Akreditasyon süreçlerinde biz uluslararası ajansları tanıyoruz, ulusal ajansları da yetkilendiriyoruz. Bizim yetkilendirmediğimiz ajans, sizin programınızı akredite etse bile bunları YKS kılavuzunda yayınlatmıyoruz ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almak için Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK) da göndermiyoruz" dedi.

Türkiye'de 7 bin 873 lisans programı bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Kocabıçak, "Bilgisayar mühendisliği, tıp gibi 347 tür var. Maalesef yalnızca ulusal ve uluslararası ajanslar, bunların 175'ini akredite edebilecek durumda. Kalan 172 türü akredite edecek program yok. Hukuku, Türkiye'de ve ulusal tarafta akredite edecek bir kuruluş yok. 7 bin 873 lisans programının yalnızca 1178'i akredite. Türkiye'de ortalama rakam yüzde 17" diye konuştu.

Gelecekte program açma, öğrenci kabulü, uluslararasılaşma, tanınırlık gibi meselelerin merkezinde kalite yönetim sisteminin yer alacağını dile getiren Prof. Dr. Kocabıçak, PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsü olarak tanımlanan yönetsel yaklaşımı örnek gösterdi.

Akreditasyon ve kalite sürecinin, kurumun en üst yönetiminden öğrencisine kadar herkesin benimsemesi gerektiğini söyleyen Kocabıçak, akreditasyonun bir takım oyunu olduğunu ifade ederek, 2006 yılında kurulan genç bir üniversite olarak Kastamonu Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon sürecinin hızlı geliştiğini vurguladı.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'a hediye takdiminin ardından sona erdi.