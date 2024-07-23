Ankara'da asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurbantepe Caddesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta stajyer olarak bulunan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi A.K. (15), 6'ncı kattan asansör boşluğuna düştü.

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