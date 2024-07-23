TCMB'den yeni sterilizasyon hamlesi: Bankalara talimat gitti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL karşılığı altın ve döviz swap ihalelerine başlayabileceği aktarıldı. Merkez Bankası temmuz kararında faizi yüzde 50'de sabit bırakırken, likidite adımlarına vurgu yapmıştı. Merkez Bankası'ndan bankalara konuya ilişkin talimat gönderildiği öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 18:02, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 18:11
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.
Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.
Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.