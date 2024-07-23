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Eve çarpan otomobil sürücüsü uzman çavuş, öldü

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki eve çarpan otomobil sürücüsü Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Abussamed Kılınç (28), hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 18:57, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 19:43
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Muğla-Milas karayolu Kozağaç Kavşağı'nda meydana geldi. Abussamed Kılınç yönetimindeki 26 NH 830 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki eve çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abussamed Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kılınç'ın Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olduğu belirtildi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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