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Dilencilik yapan kişinin banka hesabından servet çıktı

Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin banka hesabında 191 bin 640 lirasının olduğu belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 19:56, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 19:56
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Dilencilik yapan kişinin banka hesabından servet çıktı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan M.D, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Burada üst araması yapılan M.D'de yaklaşık 100 lira nakit para bulundu.

M.D'nin çantasındaki banka hesap cüzdanında ise banka hesabında 191 bin 640 lirasının bulunduğu tespit edildi.

Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen yaklaşık 100 liraya el konulurken M.D'ye idari para cezası uygulandı.

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