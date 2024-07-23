Memurların yürüyüşü valilik engeline takıldı

Büro Memur-Sen'in Bolu'dan Ankara'ya yapmak istediği yürüyüşe Bolu Valiliğinden izin çıkmadı. Valilik, sendika yetkililerine yürüyüşün araç trafiği yoğunluğu ve çevresel risk faktörleri sebebiyle uygun olmadığını iletti. Valiliğin kararının ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Büro Memur-Sen olarak kamu çalışanlarının hak ve talepleriyle ilgili bir eylem süreci başlatmıştık. 3600 ek gösterge, toplu sözleşme ikramiyesi ve kamudaki tasarruf paketi ile ilgili Büro Memur-Sen olarak dört aşamalı bir eylem sürecine girmiştik. Basın açıklaması ile başlatmış olduğumuz eylem sürecini daha sonrasında kokart takma eylemi ve arkasından taleplerimizi içeren imza kampanyası, dilekçe kampanyası ile sürdürmüştük. Ankara'da kitlesel bir basın açıklaması yapmıştık. Son olarakta Bolu'dan Ankara'ya taleplerimizi içeren bir yürüyüş tertip etmiştik. Bu çerçevede yarın saat 11.00'de Bolu'da kent meydanında toplanarak kitlesel basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Tabii basın açıklamamızda Memur-Sen Konfederasyonumuza bağlı Enerji Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen sendikalarımız bizlere destek veriyor. Genel başkanlarımız salonda, birlikteyiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bolu'dan Ankara'ya kamu çalışanlarımızın taleplerini getireceğiz ve tepkimizi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Yazgan, "Bugün Bolu Valiliğinden tarafımıza bir yazı ulaştı ve bu yürüyüşe izin verilmeyeceği şeklinde bir bilgi geldi. Tabii ki hak arama mücadelesi demokratik hakkımızdır, engellenemez. 2911 sayılı Kanun, sendikalara izin almaksızın demokratik hakkını kullanma hakkını vermiştir. Bu hakkımızı yarın saat 11.00'de Bolu Valilik meydanında ilk olarak basın toplantısı yaparak, ardından da Ankara'ya kadar gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüzü başlatarak kullanacağız. Amacımız meydan okumak değil, demokratik hakkımızı kullanmaktır. Bu anlamda Bolu Valisi Sayın Erhan Kılıç'tan beklentimiz kamu görevlileri adına gerçekleştireceğimiz eylemimizi zorlaştırması değil, kolaylaştırmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Taleplerimiz kazanıma dönüşünceye kadar mücadelemiz devam edecek"

Kazanımın mücadele ile olacağını ifade eden Yazgan, "Bu mücadelemiz neticesinde toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden ödeneceği netleşti. Elimizden alınan diğer kazanımlarımız da geri verilinceye kadar, taleplerimiz kazanıma dönüşünceye kadar mücadelemiz bu anlamda devam edecektir. Yeter ki kamu görevlilerinin kazanımları gasp edilmesin. Yeter ki kamu görevlilerinin haklı talepleri kazanıma dönüşsün" dedi.