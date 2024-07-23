Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 22:00, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 22:47
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."