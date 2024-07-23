En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da

Genel Kurulda Saadet Partisi'nin "gıda güvenliği", İYİ Parti'nin "emeklilerin sorunları", DEM Parti'nin "kadın yoksulluğu" ve CHP'nin "hayvan hakları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, kadın yoksulluğunun artmasının sağlıktan eğitime, hijyenik gıdadan temiz suya erişime kadar her alanda ciddi sorunlara neden olduğunu söyleyerek, partisinin çözüm önerilerini anlattı.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'nin, kadınlar lehine pozitif ayrımcılık kuralını içeren bir Anayasa değişikliğini kabul etmesi ve başörtüsü yasağının kaldırılmasına öncülük etmesinin fevkalade olumlu bir adım olduğunu ancak bugün kadınların engellerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, DEM Parti Grubu'nun önerisinin gerekçesinde, Türkiye'deki kadın yoksulluğunun temel sebeplerinden birinin "milliyetçilik olduğunun" ileri sürüldüğünü belirterek, "Kadının boşanma hakkının da ortak mal paylaşımının da bulunduğu bir milletin mensubu olarak gerçekten bu zırva üzerine konuşmayı da kendime zül sayıyorum." şeklinde konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Türkiye'deki militarist politikaların sonuçlarının mağdurlarının kadınlar olduğunu" savundu.

İYİ Parti'li Hamşıoğlu ise "Yoksulluk gibi partisi, ideolojisi, dini, kökeni, mezhebi olamayacak, olmayacak ve çok acil de çözüm bekleyen bir sorunu bu etnik körlükle bağlamından koparan zihniyeti bir kere daha kınıyorum." dedi.

Hamşoğlu'nun "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin militarizm sorunu yoktur, terör örgütü ve terör örgütüyle mücadele vardır. Burada istedikleri kadar bağırsınlar, bu mücadele de devam edecektir." değerlendirmesinde bulunması üzerine DEM Parti'li Koçyiğit, İYİ Parti Grubu'na tepki gösterdi.

Koçyiğit, "İYİ Parti siyasi olarak eriyor, üst üste de istifaları geliyor, Mecliste de ne yapsınlar; yeri geliyor öyle, yeri geliyor böyle. 'DEM Parti'ye sataşalım, DEM Parti üzerinden kendimizi 'milliyetçi' olarak gösterelim; popülizmle belki bu gemiyi yürütürüz.' gibi çok ucuz bir siyasetin peşindeler. Nasıl konuşacağımızı İYİ Partililerden öğrenecek değiliz. Sizin prim yapacağınız parti değiliz, başka kapıya." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Genel Kurulda İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, DEM Parti'li Koçyiğit'e, "Haddinizi bilin. Ucuz politikalar yapan sizsiniz. Sizin üzerinizden siyaset yapmıyoruz. Bu Mecliste kim milliyetçilik ile bu tür sıkıntıları bir araya getirirse biz bunu kendimize söylenmiş bir söz kabul ederiz Türk milliyetçileri olarak. Bir daha da İYİ Parti'nin eridiğine dair ağzınıza tek bir cümle alırsanız tepkimiz çok daha ağır olur, bunun kararını verecek olan yüce Türk milletidir." sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise "'Kadın ve etnik köken'i her cümlenin başına ekleyerek burada siyasi bir propaganda yapmaya kimse çalışmasın." dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, tartışmanın devam etmesi üzerine birleşime ara verdi.

- "Türkiye Yüzyılı kadınlarımızın yüzyılı olacak"

DEM Parti'nin grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Aliye Coşar, fırsat eşitsizliğinin kadınlardaki yoksulluk oranını artırdığını ve bu eşitsizliğin en fazla olduğu alanın çalışma hayatı olduğunu söyledi.

Kadınların düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını anlatan Coşar, "Çalışma hayatında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ortadan kaldırılmalı, kayıtsız ve güvencesiz kadın istihdamının önüne geçilmeli, kadın istihdamı artırılmalıdır." dedi.

AK Parti Grubu adına konuşan Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, partisinin, "güçlü kadın, güçlü toplum" düsturuyla 22 yıldır kadınlara yönelik politikalar yürüttüğünü vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı kadınlarımızın yüzyılı olacak." diyen Yazmacı, kadınların perde arkasındaki güç olmaktan çıkarak sahne önündeki güç haline gelmesi için önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Yazmacı, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, 2002 yılında ülkemizde istihdam edilen 6 milyon 122 bin kadın bulunurken 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla bu rakam 10 milyon 551 bine ulaştı. Bu kapsamda, söz konusu dönem için kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27,9'dan yüzde 35,9'a, kadın istihdam oranı ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,8'e yükselirken kayıt dışı çalışan kadın oranı ise yüzde 72,5'ten yüzde 33,6'ya geriledi. KOSGEB'in pozitif ayrımcılık uygulamalarıyla kadınlara geçen yıl 268 milyon 528 bin lira destek sağlandı. Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir. Kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir İlkesiyle hareket ettik. 2000'li yılların öncesinde ortalama yüzde 2'nin altında olan siyasette kadın temsil oranı, 2002 seçimlerinden sonraki yirmi iki yıl içinde cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştır. İktidara geldiğimiz ilk andan itibaren kız çocuklarının da eğitimlerinden geri kalmaması için çalışmalar yürüttük, yüzbinlerce çocuğumuz bu çalışmalar sonucunda okullu oldu. Kadınlarımız güçlü oldukça Türkiye güçlü olacaktır."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda AK Parti'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi de görüşüldü. Oylama sonucunda kabul edilen AK Parti grup önerisine göre Genel Kurul, haftalık çalışma saatlerinin dışında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri de saat 14.00'te toplanarak çalışacak.

Gündemin ilk sırasına vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi alınırken, ikinci sırasına kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, üçüncü sırasına ise daha önce görüşülmesi ertelenen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi alındı.

Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

Genel Kurulda vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.