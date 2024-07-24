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Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira

Türkiye'de son iki yılda 4.269 köpek saldırısı yaşandı. Başıboş hayvanlar 2 bin 666 kazaya sebep oldu. 47 vatandaşımız köpek saldırısı yüzünden can verdi.Türkiye kuduz riski taşıyan ülke ilan edildi, turistlerin bakış açısı bile değişti. Vatandaş isyan noktasına geldi. Sonunda sokakları temizleyecek kanun TBMM'ye taşındı. Sert tartışmalar içinde görüşmeleri yapılan başıboş köpeklerin barınaklara alınması, aşılanması ve kısırlaştırılmaları ile ilgili maliyetler ortaya çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 07:45, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 07:48
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Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira

Başıboş köpekler için yapılacak barınakların maliyetinin 13,3 milyar lira olduğu, bu maliyetin yüzde 40'ının da devlet tarafından karşılanacağı belirtildi. TBMM Tarım Komisyonunda sert tartışmalar içinde görüşmeleri yapılan başıboş köpeklerin barınaklara alınması, aşılanması ve kısırlaştırılmaları ile ilgili maliyetler ortaya çıktı. Teklifi hazırlayan AK Parti milletvekillerinin verdiği bilgiye göre, Türkiye'de sayıları 4 milyon olduğu tahmin edilen başıboş köpekler için yapılacak barınakların maliyeti 13,3 milyar lira civarında olacak. Bu maliyetin yüzde 40'ı devlet tarafından, kalanı ise belediyelerin bütçelerinden ayrılan paylardan karşılanacak.

KISIRLAŞTIRMA DESTEĞİ

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de kuduz ve diğer aşı hizmetinin tamamı yine devlet tarafından ücretsiz verileceğini belirterek, bir köpeğin kısırlaştırılmasının maliyetinin 2 bin lira olduğunu, bu miktarın 300 lirasının da yine devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Çilez "Bir arkadaşımız 10 milyon lira harcayıp barınak yapıyorsa, bunun 4 milyon lirası devlet tarafından destek olarak veriliyor. Aşıların tamamı, kuduz aşısı dahil hepsi bedava" bilgisini verdi. Ayrıca yapılan hesaplamalara göre 4 milyon köpeğin tamamı kısırlaştırılırsa, her bir köpek için 2 bin liradan, 8 milyar lira maliyeti söz konusu. Böylece kısırlaştırma maliyetinin 1,2 milyar lirası devlet tarafından karşılanacak.

KEDİ-KÖPEK İTHALATI YOK

Teklifi n ilk imza sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harum Mertoğlu da muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini cevaplarken, 2023 yılında 540 bin civarında hayvan ithalatı yapıldığını hatırlatarak "Bu ithalatın tamamı ev ve süs hayvanı, kuş veya akvaryum balıklarından oluşuyor. İddia edildiği gibi kedi-köpek ithalatı yoktur" dedi.

İTİRAZLAR YANDAŞLARI İÇİN

Barınaklar hakkında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise şunları söyledi: Bizim belediyelerimizin hepsinin barınakları var ve en iyi örnekler de bizde. Sorumluluktan kaçanların, buraya ayıracakları bütçeleri konserlere, eğlencelere, gezilere, yandaşlarına peşkeş çekmek için kullanmak istediklerinden dolayı tasarıya toplu itirazları olduğunu düşünüyorum.

BİLANÇO KORKUNÇ

Türkiye'de son iki yılda 4.269 köpek saldırısı yaşandı. Başıboş hayvanlar 2 bin 666 kazaya sebep oldu. 47 vatandaşımız köpek saldırısı yüzünden can verdi. Türkiye kuduz riski taşıyan ülke ilan edildi, turistlerin bakış açısı bile değişti. Vatandaş isyan noktasına geldi. Sonunda sokakları temizleyecek kanun TBMM'ye taşındı

PROVOKATÖRLERE RAĞMEN TEKLİF KOMİSYONDAN GEÇTİ

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi , TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sözde hayvanseverlerin provokasyonuna rağmen 42 saat süren görüşme sonrası kabul edildi. 17 maddelik teklif onay için TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. madde hükümleri uygulanacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

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