E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 08:36, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 08:38
D-100 kara yolunun Edirne istikameti Saadetdere mevkisinde bir otomobil ile 3 minibüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.