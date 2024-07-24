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Motorine indirim geliyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 08:51, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:20
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 45 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 45.1 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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