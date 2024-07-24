Gazze'de katledilen Filistinli sayısı 39 bini geçti

İsrail ordusu sivilleri hedef aldı, Han Yunus'ta yine katliam yaptı. Han Yunus kentine bir günde düzenlediği saldırılarda 89 Filistinliyi katletti.

Gazze'deki hükümet, saldırı sonucu 263 Filistinlinin yaralandığını, 68 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

İsrail Han Yunus'un batısında güvenli bölge ilan ettiği El Mevasi bölgesine de saldırdı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, saldırı altındaki Gazze'de güvenli bir yer kalmadığının altını çizdi.

Han Yunus'ta sadece bir günde 150 bin kişi yerinden edildi.

Sağlık sistemi çöktü, hastaneler yaralılara yetişmiyor

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in her bir tahliye emrinin insanların hayatını altüst ettiğini söyledi.

İsrail saldırısı altındaki Gazze'de sağlık sistemi çöktü, hastaneler yaralılara yetişmiyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, 15 bin yaralı ve hastanın yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Gazze'de 71 binden fazla hepatit vakası tespit edildiği, 10 bin kanser hastasının da tedaviye ihtiyaç duyduğu aktarıldı.