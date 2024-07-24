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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kaybederek 11.046,99 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 13:10, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 13:09
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,54 puan azalışla 11.046,99 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 43 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,33 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 1,35 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD'nin büyük şirketlerinin açıkladıkları bilançolarda şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla artan satış baskısı sonrası küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini belirterek, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.150 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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