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TOBB: Yabancı çalışana biz kefil oluruz

Bir tarafta yabancı uyruklu, sığınmacı çalışanlara karşı ön yargılar diğer tarafta sanayideki işçi açığı işverenin başını ağrıtıyor. TOBB çatısı altındaki 365 oda ve borsanın yöneticileri önceki gün bir araya geldikleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan destek isterken "Gerekirse yabancı çalışanlarımızı zimmetimize alırız. Bir sorun yaşanırsa muhatap ve sorumlu olmaya hazırız" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 10:08, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:14
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Yabancı uyruklu, sığınmacı çalışanlara yönelik önyargıların revaçta olduğu bir dönemde sanayideki personel açığı da işverenin başını ağrıtıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde önceki gün Ankara'da düzenlenen istişare toplantısında iş adamları öneri ve şikayetlerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iletti. Yaklaşık 4 saat süren toplantı basına kapalı gerçekleşti. Sadece başlangıçta fotoğraf alındı. Toplantıda İçişleri Bakanı Yerlikaya, hem sunum yaptı hem de iş dünyasının sorunlarını dinledi. Toplantının ana gündem maddelerini; siber güvenlik, terörle mücadele, göç ve sığınmacı meselesi, Doğu ve Güneydoğu'daki güvenlik sorunları oluşturdu.

ÇALIŞMA İZNİ SORUNUNU ÇÖZELİM

Edinilen bilgiye göre;

365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan göçmen iş gücünün ekonomiye kazandırılması konusunda destek istedi. Patronlar, çalışma izni, sigorta ve diğer haklarla ilgili yabancı uyruklu çalışanları zimmetlerine alabileceklerini, bir sıkıntı yaşanması halinde de kendilerinin hesap verebileceklerini bildirdi. Yerlikaya'nın öneriye sıcak baktığı, diğer bakanlıklarla da ortak çalışma yapılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen başkanlar ise bölgelerinde oluşan güven ortamı sayesinde daha rahat iş ve yatırım yapabildiklerini dile getirip, teşekkür etti.

İLLERDE BİRİM KURULSUN

Toplantıda söz alarak kürsüye çıkan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık da göçmenlerin çalışma izinleri için illerde birim oluşturulmasını talep etti. Bıyık, "Yabancı uyruklu çalışanlar için çalışma izinleri Ankara'daki genel müdürlükte veriliyor. Yaşanan yoğunluk dolayısıyla taşradan telefonla erişim sağlanamıyor ve muhatap bulunamıyor. Çalışma izinleri için illerde bir birim oluşturulması, iş adamlarının lehine olacaktır" açıklamasında bulundu.

KONTROLLÜ İŞÇİ GETİREBİLİRİZ

Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen Afgan uyruklulara geçici kimlikleri olmaması dolayısıyla çalışma izni başvurusu yapılamadığına da değinen Erdoğan Bıyık, "Bu konuda da hükümetler arası görüşmeler yapılarak tarım ve hayvancılık gibi belirli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda kontrollü işçi gelebilir. Belirli sektörlerdeki ürünlerin fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için uygun maliyetli üretim sağlanması faydalı olacaktır" diye konuştu. Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ise özelikle bölgeler ve şehirler arasındaki ticaretin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

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