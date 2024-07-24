Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerinin gözden geçirildiğini duyurdu.

Bu kapsamda, 2023 yılında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldı.

Açıklamada, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar ABD doları karşılığı iyileşme sağlanmıştır." denildi.

5 milyar dolarlık depo işlemine yönelik anlaşma Mart 2023'te imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırmıştı.