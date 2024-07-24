MİT'ten Süleymaniye'de PKK'ya ağır darbe

MİT, 3 PKK/KCK'lı Teröristi Takip Ediyordu



TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde PKK/KCK mensupları, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildi. Ancak, Süleymaniye'de de MİT'ten kaçamadı.

MİT, Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildankod Ömer FIRAT ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan ZENDİ ve Cengaver Mikayilkod Hidayet RESULİ'nin faaliyetlerini uzun süre takip etti.



Örgüt mensuplarının attığı her adım titizlikle izlendi. MİT, operasyon için en uygun zamanı bekledi.



Şartların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt mensupları ve kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



PKK/KCK'nın Güvenli Kalesi MİT Tarafından Devrildi



Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti. PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.

