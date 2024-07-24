Altının gramı 2 bin 553 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 554 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,47 üstünde 2 bin 546 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,36 artışla 2 bin 553 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 256 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,52 üstünde 2 bin 409 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,29 artışla 2 bin 416 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmeler ve ABD tahvil piyasasının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 390 dolar seviyesinin destek, 2 bin 430 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.