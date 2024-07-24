3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 11:26, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:27
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.