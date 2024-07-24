Fenerbahçe, En-Nesyri transferini açıkladı

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin transferi için kulübü Sevilla ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

FENERBAHÇE, EN-NESYRI'Yİ KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.