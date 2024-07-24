Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları yeni güne yatay seyirle başladı.

Yeni haftada 33 seviyesinin altına inen Dolar/TL, güne 32,87 civarında başladı. Euro/TL ise 35,70 civarında alıcı buldu.

Merkez Bankası, dün politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği yönündeki yönlendirmesini korudu.

TCMB, piyasada oluşan fazla likiditenin önlenmesine yönelik yeni bir adım attı. Buna göre TCMB, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayabilecek.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, vatandaşın kemer sıkmaya başladığını belirtti. Ekonomide soğumanın başladığını ifade eden Aran, rahatlama için ise 2027 yılını işaret etti.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen eylemlerin kararlılıkla uygulandığı belirtildi. Türk Lirası'na artan ilginin finansal istikrarı sağlamlaştırdığı ifade edildi.