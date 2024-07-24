'Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

En düşük emekli maaşı üzerinden yaşanan tartışmaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıkıntıların farkındayım" mesajı verdi.

"Sorunlarınızı çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." diyen Erdoğan, muhalefetin "En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıksın" çağrısına da yanıt verdi.

"FEDERALİZME DAYALI TEKLİFLERE BİZİM DE KIBRIS TÜRKÜ'NÜN DE KARNI TOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkı 1960'lardan beri haksızlığa ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok. Hedefimiz KKTC'nin tanınırlığını artırmaktır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz. Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasbedilen hakları için de geçerlidir. Kıbrıs Türk halkı 1960'lardan beri haksızlığa ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok. Hedefimiz KKTC'nin tanınırlığını artırmaktır. Ana vatan ve garantör ülke olarak Barış Harekatı'nın yıldönümünde tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk.

KIBRIS'TAKİ TÖRENLERE CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN KATILMASI

Lefkoşa'da sergilenen birlikteliğin başta terörle mücadelede olmak üzere milli meselelerde sürdürülmesini temenni ediyorum.

"KOMŞULARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZDE GERİLİM PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Biz komşularımızla ilişkilerimizde gerilim peşinde değiliz. Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız.

"ENFLASYONDA EN KÖTÜ TABLOYU GERİDE BIRAKTIĞIMIZA İNANIYORUZ"

Ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyon bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Aşırı kar hırsının şişirdiği fiyat balonu kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek aynısını yine başaracağız. Muhalefet havanda su dövmektedir. Moody's'in 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye'nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde.

CHP LİDERİ ÖZEL'E ÇAĞRI: BELEDİYE BAŞKANLARINA SÖYLEYİN 3-4 KEZ ZAM YAPTIKLARI HİZMETLERİN FİYATLARINI DÜŞÜRSÜNLER

Buradan Sayın CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarına söyleyin bedava yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ: BAKANLIĞIMIZ BORÇLARIN TAHSİLİNE BAŞLAYACAK

Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır zor olan sözünün eri olmaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Öyle 25 kuruşa simit yok.

"2024 YILINDA EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 78 İLA 86 ORANINDA ARTIŞA GİTMİŞ DURUMDAYIZ"

Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayım, sorunların çözümü için tüm kurumlarımız seferber. Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek adımlar attık. 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Amacımız, ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır. Depremin 104 milyar doları bulan faturası azaldıkça, politikalarımız sonuç verdikçe ortaya çıkan ilave kaynağı başta emekliler, halkımızın emrine sunacağız.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Dünyanı hiçbir medeni ülkesinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonu ile karşı karşıyayız. Bu köpekler çocuklara yaşlılara başka hayvanlara saldırıyorlar, trafik kazalarına sebep oluyorlar. Müdahale edilmekdikçe sorun daha da büyüyor. Milletimiz bu sorunu çözmemizi istiyor.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Dünyanı hiçbir medeni ülkesinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonu ile karşı karşıyayız. Bu köpekler çocuklara yaşlılara başka hayvanlara saldırıyorlar, trafik kazalarına sebep oluyorlar. Müdahale edilmekdikçe sorun daha da büyüyor. Milletimiz bu sorunu çözmemizi istiyor. Bizim bu isteklere sessiz tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine Gazze'de masum çocukların katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin.

Dağdaki eli kanlı katil sürülerine metiyeler düzenler bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın timsahın gözyaşları merhametten değildir. Komisyon çalışmaları sırasında köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin üzerine yürüyen karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir. Değil insana herhangi bir canlıya karşı yüreğinde merhamet olan biri kalkıp da o densizliği yapamaz. Yüreği yaralı anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler?"