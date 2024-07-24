BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
ÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklama
YKS tercih dönemi yarın başlayacak
YKS tercih dönemi yarın başlayacak
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
İyi Parti'de bir vekil daha istifa etti
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
Tartıştığı cami imamını okla vurdu
Tartıştığı cami imamını okla vurdu
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Kartlı ödemeler haziranda 1,27 trilyon liraya ulaştı
Kartlı ödemeler haziranda 1,27 trilyon liraya ulaştı
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
'Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız'
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklaması
'Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın'
'Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın'
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğiz
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Bakan Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Bakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
TOBB: Yabancı çalışana biz kefil oluruz
TOBB: Yabancı çalışana biz kefil oluruz
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Tüketiciyi koruma teklifi Meclis'te: Yanıltıcı reklama cezalar artıyor
Tüketiciyi koruma teklifi Meclis'te: Yanıltıcı reklama cezalar artıyor
MGK yarın Beştepe'de toplanacak
MGK yarın Beştepe'de toplanacak
Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek
Yeni dönemde aile hekimine daha çok iş düşecek
Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira
Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde
Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Bakan Bolat: Enflasyonda ciddi bir azalış trendi göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda ciddi bir azalış trendi göreceğiz
Meteoroloji'den Başkente saatlik uyarı! Sağanak kuvvetli olacak
Meteoroloji'den Başkente saatlik uyarı! Sağanak kuvvetli olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kartlı ödemeler haziranda 1,27 trilyon liraya ulaştı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziranda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1,27 trilyon liraya ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 14:11, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 14:12
Yazdır
Kartlı ödemeler haziranda 1,27 trilyon liraya ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), haziran ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini yayınladı.

Buna göre, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,1 milyon, banka kartı sayısı 191,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96 milyon adede yükseldi. Yılık bazda adet artışı kredi kartında yüzde 15, banka kartında yüzde 7, ön ödemeli kartlarda yüzde 20 olarak gerçekleşti. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 411,9 milyon adede ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziranda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98 artarak 1,27 trilyon lira oldu.

Ödemelerin 1 trilyon 57 milyar lirası kredi kartları, 186,2 milyar lirası banka kartları, 24,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Artış oranı kredi kartlarında yüzde 105, banka kartlarında yüzde 65, ön ödemeli kartlarda yüzde 132 olarak gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemeler 349,7 milyar liraya yükseldi

Haziranda kartların kullanıldığı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1,55 milyara yükseldi. Kartlı ödemelerin 887,8 milyon adedi kredi kartlarıyla, 553,7 milyonu banka kartlarıyla, 110,5 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artarak 349,7 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 27 oldu. İnternetten kartlı ödeme adedi yüzde 11 artarak 207,2 milyona yükseldi.

Kartlarla yapılan temassız ödeme tutarı yüzde 125 artarak 409,4 milyar liraya ulaşırken, haziranda mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber