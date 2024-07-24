Erdoğan: Ayasofya'nın dirilişi tekrar hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılış yıl dönümünü tebrik ediyorum. Allah'a hamdolsun, Ayasofya'nın dirilişi tekrar hayırlı olsun" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2024 15:01, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının dördüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstanbul'un Fethi'nin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılış yıl dönümünü tebrik ediyorum. Allah'a hamdolsun, Ayasofya'nın dirilişi tekrar hayırlı olsun." dedi.